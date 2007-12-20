Внутрішні протистояння руйнують книжковий бізнес України

Хистка земля під ногами в українських книгарів, які займаються виставковим бізнесом. У влади вони просять не підривати початки становлення і структурування книжкового ринку в Україні. Втручанням у книжковий бізнес вони називають виставку-ярмарок, яку безкоштовно для учасників проводить у столиці Держкомітет телебачення і радіомовлення. Тим часом Форум видавців, своєрідний бренд у світі книгарів і знаний своїми знаменитими ярмарками у Львові, від проведення виставкової торгівлі книжками у цей же час у Києві усунули, хоча ще рік тому вони замовили це приміщення для ярмарку.

Книжковий ярмарок у день Святого Миколая подарунки дарує усім. Дітям – книги, дорослим видавцям – безкоштовну оренду торгових площ. Дві тисячі квадратних метрів Українського дому поділили понад 130 видавництв. Торгувати чотири дні та ще коли усі вирушили по подарунки, для них – свято.

Ольга Кравець, заступник головного редактора видавництва: "Якщо в нас є можливість зробити це безкоштовно, то чому ні?".

Таку можливість видавцям подарував Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення, оплативши оренду грішми з бюджету. А бізнесмени, які традиційно організовували ярмарки – на комерційних засадах – цього разу ні з чим.

Костянтин Родик, аналітик книжкового ринку: "Безкоштовні виставки - це прямий шлях до розкрадання оцих самих бюджетних грошей. В ці дні був запланований ярмарок Форуму видавців, який був минулого року, вони просто не пустили сюди, на ці площі, Форум видавців. Так що коли вони говорять, що ні з ким не конкурують – ні, вони просто хочуть знищити існуючі виставки в Україні".

Голова Держтелерадіо запевняє: на книжковому ринку бізнес-інтересів не має, і обіцяє конфліктів з підприємцями уникати.

Едуард Прутник, голова Держкомітету телебачення і радіомовлення України: "Тому на наступний рік ми робимо з ними зустріч і домовляємось: у них є план виставок, і в нас є план виставок, і ми робимо разом якісь виставки".

На нинішній, попри її безкоштовність, не купиш книг і провідного видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Його керівник Іван Малкович зауважує: чистота проектів для нього важливіша за прибутки.

"Факти", ICTV