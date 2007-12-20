Валерій Шевчук презентуватиме свої дві нові книжки

20 грудня 2007 р. о 16.00 відбудеться презентація книг письменника Валерія Шевчука, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка “Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст” та “Воскресіння мертвих. Українська барокова драма. Антологія” (видавництво “Грамота”). Захід проходитиме у рамках Київської міжнародної книжкової виставки “Книжкові контракти”. Презентація відбудеться в “Кобзарській світлиці” (палац мистецтв «Український дім», Хрещатик, 2). Тел. для довідок: (8-093) 253-25-35.

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