Валерій Шевчук презентуватиме свої дві нові книжки
08:33, 20 грудня 2007Культура
0
20 грудня 2007 р. о 16.00 відбудеться презентація книг письменника Валерія Шевчука, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка “Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст” та “Воскресіння мертвих. Українська барокова драма. Антологія” (видавництво “Грамота”).
Захід проходитиме у рамках Київської міжнародної книжкової виставки “Книжкові контракти”.
Презентація відбудеться в “Кобзарській світлиці” (палац мистецтв «Український дім», Хрещатик, 2).
Тел. для довідок: (8-093) 253-25-35.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter