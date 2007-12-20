“Коронація слова” презентувала свої кращі романи за 2007 рік

18 грудня в приміщенні Культурного центру Києво-Могилянської академії відбулася презентація кращих романів конкурсу “Коронація слова”, що були видані за 2007 рік.

Презентація пройшла у формі благодійного аукціону під час якого всі бажаючі мали можливість придбати оригінали рукописів виданих творів, що попередньо подавались авторами на конкурс і були відзначені експертами, а також журі конкурсу.

Кошти від благодійного аукціону рукописів підуть на придбання дитячих книжок для дитячих будинків. Благодійний аукціон-презентація відбулась за підтримки відомих українських музикантів, діячів мистецтва, бізнесменів та політиків.

Сьомий рік поспіль конкурс «Коронація слова», що є проектом ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (шоколад «Корона»), підтримує розвиток української культури, романістики, театрального мистецтва і кінематографа. За роки існування конкурсу було опубліковано понад 60 романів нового покоління українських письменників; побачила світ збірка найкращих кіносценаріїв, надісланих протягом останніх років – за деякими з них зняли один повнометражний і два короткометражні фільми; низка п’єс – переможців конкурсу увійшла до репертуару сучасних українських театрів.

З-за лаштунків «Коронації слова» вийшли у велику літературу і набули розголосу імена Ірен Роздобудько, Лариси Денисенко, Андрія Кокотюхи та інших українських письменників.

Переможцями цьогорічного конкурсу стали:

• Відома українська письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Марія Матіос з романом «Майже ніколи не є навпаки»;

• Ірина Чернова з романом «Село не люди»;

• Наталка та Олександр Шевченки з романом «Бранці мороку»;

• Тетяна Щербаченко з твором «Вовчук. Мій роман.»

На благодійному аукціоні були представлені рукописи цих творів, які вже стали книжками і знайшли свого читача.

Рукописи переможців конкурсу зібрали 5300 грн.

«Майже ніколи не є навпаки», Марії Матіос за 2600 грн. придбав Микола Георгійович Кульчинський, народний депутат України. «Село не люди», Ірини Чернової за 1200 грн. придбав Юрій Лопуш, голова правління ЗАТ «Крафт Фудз Україна». «Бранці мороку», Наталки та Олександра Шевченків за 500 грн. придбав Олег Климчук, головний редактор програми "Життя триває" Першого Національного телеканалу. «Вовчук. Мій роман», Тетяни Щербаченко за 1000 грн. придбав письменник Олег Гуменюк.

Починаючи від цього року преміальний фонд конкурсу “Коронація слова” було збільшено до 100 000 грн.

Також до програми введено нову премію «За найромантичніший твір», яким буде відзначатися – за вибором журі – один твір з усіх номінацій конкурсу. Призова сума цієї премії – 5000 гривень.