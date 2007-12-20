Міхаель Шумахер сів у колісницю заради Олімпіади

Семикратний чемпіон світу з "Формули-1" Міхаель Шумахер зіграв одну з ролей у новому фільмі про пригоди Астерікса і Обелікса – "Астерікс на Олімпійських Іграх".

Шумахеру дісталася роль Шумікса - візника давньоримської колісниці. Сцена за участю легендарного автогонщика зайняла сім хвилин, а її зйомки продовжувалися більше місяця, повідомляє F1i. Разом з Шумахером участь у зйомках фільму взяв глава команди Ferrari Жан Тодт, який зіграв роль технічного керівника гонок на колісницях.

Варто зазначити, що Шумахер і Тодт уже заявили про те, що їх гонорар за зйомки у фільмі буде переведено на рахунок однієї з патронованих ними добродійних організацій.

Фільм, бюджет якого склав 78 мільйонів євро (абсолютний рекорд для європейських картин), вийде в прокат у Франції 30 січня 2008 року.

Lenta.ru