«Київську фортецю» передано до державної сфери управління

Комунальний заклад «Історико-архітектурна пам’ятка – музей «Київська фортеця» передано до державної сфери управління.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на сесії депутатами Київської міської ради.

Як пояснив журналістам начальник Головного управління комунальної власності КМДА, депутат Київради від Блоку Черновецького Анатолій ЧУБ, згідно з прийнятим рішенням, власність на музейний комплекс, тобто, на майно і землю залишається за містом, однак функції щодо його управління тепер будуть належати до центральних органів державної влади.

«Я думаю, органом, уповноваженим управляти в подальшому пам’яткою, буде Міністерство культури або якийсь відповідний комітет органів державної влади», - зазначив А.ЧУБ.

Крім того, він поінформував, що дане рішення Київради дозволить реалізувати комплексну концепцію створення музею-пам’ятки «Мистецький арсенал», і комплекс «Київська фортеця» стане його складовою.

Дане рішення Київради, за словами А.ЧУБА, набирає чинності одразу після його підписання Київським міським головою та відповідної публікації в офіційних ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, своїм указом від 3 травня 2007 р. Президент Віктор ЮЩЕНКО присвоїв музею «Київська фортеця» статус національного. Президент доручив Кабінету міністрів затвердити персональний склад наглядової ради музею «Київська фортеця»; забезпечити розробку і затвердження до 1 листопада 2007 року генерального плану території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Крім того, в указі наголошується, що Кабмін і Київська міськдержадміністрація повинні забезпечити рішення до 1 листопада 2007 року відповідно до законодавства питань, що стосуються, зокрема, впорядкування землекористування на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», передачі музею земельних ділянок і визначення, винесення на натурі тощо.

За інформацією директора Національного музею «Київська фортеця» В’ячеслава КУЛІНІЧА, проект рішення передбачає передачу з комунальної власності територіальної общини Києва близько 130 га землі, на якій розташовані споруди історичного комплексу, в державну власність.

За його словами, йдеться про передачу двох земельних ділянок. Одна з них, більша - це територія Лисогірського форту (Лиса гора, яка знаходиться неподалік від Південного мосту), площа якої становить 119,7 га. Друга ділянка – це частина Госпітального укріплення (на вулиці Госпітальна), площею близько 10 га. Обидві ділянки на сьогоднішній день закріплені за «Київською фортецею».

Попередній проект рішення про передачу музею у державну власність передбачав спочатку передачу земель фортеці та його майна, пізніше проектом було передбачено лише передачу корпусів музею без землі.