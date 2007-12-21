Передвісник різдвяних свят – Вифлеємський вогонь прибув до України (фото)

Його запалюють на місці, де народився Ісус Христос. Уже всьоме на кордоні з рук польських скаутів його отримують українські пластуни.

Згодом молодь передає символ миру та братерства у храми всіх християнських конфесій. Усі охочі запалюють від нього свічку, яку ставлять на стіл під час різдвяної святої вечері. Свічку можна загасити, адже сила Вифлеємського вогню не втрачається.

Цього разу вогонь мандруватиме Україною не лише потягами та автобусами, а й велосипедами. Шестеро пластунів-велосипедистів за три дні доставлять його до Києва. Екстремали обіцяють передати столиці священний вогонь у неділю опівдні на Володимирській гірці.

Денис Грицюк, пластун: "Страждати заради вищого? Це не такі великі страждання, як вам здається. Якщо душа, і є порив серця – це набагато легше перенести, ніж просто з примусу".

ICTV, фото УНІАН