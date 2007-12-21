ПінчукАртЦентр продовжив виставку «Ріфлекшн» до 24 лютого

У зв`язку з великою популярністю виставки Reflection адміністрацією київського центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre було ухвалено рішення продовжити роботу виставки до 24 лютого 2008 року, повідомила прес-служба PinchukArtCentre.

"З дня відкриття PinchukArtCentre в 2006 році виставка Reflection є найвідвідуванішою. Признатися, ми не чекали, що за 10 днів до планованої раніше дати закриття виставка продовжуватиме збирати черги! Тому ми вирішили продовжити її роботу, щоб усі охочі змогли побачити роботи кращих художників сучасності. Ну а наші куратори вже працюють над наступним проектом", - розповів Дмитро Логвин, директор PinchukArtCentre.

За 11 тижнів роботи експозицію відвідали більше 100 000 чоловік.

До експозиції увійшов живопис, скульптура, інсталяції, фотографії та відео, які створені кращими художниками ХХІ століття з Великобританії, Німеччини, Мексики, Польщі, США, України, Японії, у числі яких - найвискооплачуваніший художник сучасності Демієн Херст, відомий своїм діамантовим черепом та акваріумом з акулою.

Виставка Reflection відкрита для відвідин до 24 лютого з вівторка по неділю, з 12:00 до 21:00. Вхід вільний. Вихідний день - понеділок.

Під час новорічних свят 31 грудня, 1 і 2 січня PinchukArtCentre буде закритий.

24.ua