Зібрання рукописів Леонардо да Вінчі уражено грибком

Найбільші в світі зібрання креслень, малюнків і рукописів Леонардо да Вінчі - Codex Atlanticus, що зберігається в Бібліотеці Амброзіана в Мілані, уражено грибком, повідомляє AP.

Як розповіли 21 грудня представники керівництва архіву, цвіль на рукописах да Вінчі вперше була помічена в 2006 році ученим зі США, який працював з ними. Бібліотека Амброзіана замовила експертизу манускриптів, яка підтвердила, що документи уражені грибком.

Зараз, за словами представників Бібліотеки Амброзіана, безпосередньої загрози знищенню документів немає – цвіль розташована локальними вогнищами і поки не розповсюджується за їх межі. Проте у архіву не вистачає коштів для проведення повного обстеження Codex Atlanticus, на підставі якого можна було б точно визначити ступінь ураження документів і вибрати спосіб боротьби з грибком.

Якщо вчасно не зупинити розповсюдження грибка, він може нанести непоправну утрату документам, аж до фізичного їх знищення.

"Ми повинні знайти спонсорів, щоб справитися з виявленою проблемою. Ми відчуваємо величезну моральну відповідальність, оскільки ці документи культурне надбання не тільки Італії, але й всього світу", – повідомив представник Бібліотеки Амброзіана.

За останні декілька десятиліть Бібліотека Амброзіана кілька разів надавала документи з Codex Atlanticus для експозицій виставок, присвячених Леонардо да Вінчі, до роботи з манускриптами допускалися учені, а з 1968 по 1972 роки проводилася реставрація зібрання рукописів. Представник архіву висловив припущення, що розвиток грибка міг спровокувати одну з цих подій, або всі вони в комплексі.

На думку представника Бібліотеки Амброзіана, навіть якщо грибок вдасться повністю ліквідовувати, документи з Codex Atlanticus ніколи надалі не повинні покидати архів, а доступ до них учених слід звести до мінімуму. "Справжні рукописи зараз виставляють дуже, дуже рідко, тим більше, коли вони знаходяться у такому стані", – сказав він, додавши, що з більшості листів зборів зроблені фотокопії, а 400 малюнків да Вінчі з Codex Atlanticus відскановано і викладено в Інтернет.

Lenta.ru