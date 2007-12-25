У Росії ”Іронія долі. Продовження” зібрала $7 мільйонів за вихідні

За минулі вихідні фільм "Іронія долі. Продовження" режисера Тімура Бекмамбетова зібрав в російському прокаті сім мільйонів доларів. За даними газети "Время новостей", в російські кінотеатри було поставлено 905 копій фільму, що, за підрахунками кореспондентів видання, означає, що кожну копію нової "Іронії" подивилися не більше двох тисяч глядачів.

Видання також зазначає, що в 1976 році оригінальний фільм Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легкою парою!" (продовженням якого і є нова картина режисера "Нічного" і "Денного дозору") після демонстрації по центральному телебаченню у кінотеатрах подивилися сім мільйонів чоловік. За який період року наводяться ці дані, а також як вони повинні співвідноситися з сімома мільйонами доларів, заробленими новим творінням Бекмамбетова за три дні, "Время новостей", правда, не вказує. У відповідній замітці лише пояснюється, що на кожну копію "Іронії долі" Рязанова припало по 24 тисячі глядачів, зазначає Лента.ру.

Фільм "Іронія Долі. Продовження", що розповідає про дітей головних героїв оригінальної картини, з`явився на екранах країни 20 грудня 2007 року. Творці фільму сподіваються заробити на новій "Іронії" в прокаті 45 мільйонів доларів. По телебаченню цю картину не показуватимуть до 2009 року.