Сьогодні католики світу святкують Різдво Христове.

Папа Римський Бенедикт XVI опівдні проголосить традиційне благословення «Граду та миру». На нічній месі, відслуженій у базиліці Святого Петра в Римі, глава Римо-католицької церкви нагадав про злидні, які терплять мільйони бідних та безпритульних, а також піддав критиці „безжалісне експлуатування” планети. Церемонію транслювали майже 100 телеканалів у 57 країнах світу.

Як передає “Німецька хвиля”, у своєму передріздвяному зверненні глава Католицької церкви нагадав віруючим про важливість євангелізації. За його словами, «сповіщати про присутність Бога серед нас» є почесним та радісним обов’язком для всіх. Традиційне благословення Папи Римського «Граду і миру» в прямому ефірі транслюватиме й Україна. У посланні понтифік розмірковуватиме про виклики, що стоять перед сучасним світом та шляхи вирішення глобальних проблем. Напередодні Бенедикт XVI на площі Святого Петра в Римі урочисто відкрив композицію з фігур, що зображають народження Ісуса. Цього року сценка уперше зображає дім Йосипа у Назареті, а не традиційні ясла в Віфлеємі. Вибір обумовлений рядками з Євангелія від Матфея, згідно з яким Йосип за вказівкою янгола привів Марію у свій дім, і там вона народила сина.