”Пінокіо” перетворили на оперу

Музику для спектаклю написав Джонатан Дав, лібретто - Аласдер Міддлтон. Як зазначає оглядач газети The Guardian, нові оперні постановки у Великобританії - рідкість, повнорозмірні дитячі опери, а не мюзикли - рідкість ще більша.

Для Джонатана Дава "Пригоди Пінокіо" - 21-ша за рахунком опера, і одночасно вона перша, написана ним для симфонічного оркестру та тридцяти з гаком персонажів.

Дав розповідає про свій твір так: "Я давно був упевнений, що з історії Пінокіо вийшла б чудова сімейна опера… Танці ляльок, ярмаркові атракціони, негідники, гонитва, хороша дівчина, злочин і покарання, розкаяння і примирення - це ж подарунок для композитора".

Оглядач The Guardian поставив опері "Пригоди Пінокіо" вищу оцінку.

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