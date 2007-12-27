Тіна Кароль побачила себе гусеницею (фото)

До Новорічних свят співачка Тіна КАРОЛЬ випускає новий альбом «Полюс притяжения» і книжку з дитячою казкою «Великі пригоди Павутинки».

Про це повідомила сама співачка на презентації альбому і казки, яка відбулася в УНІАН.

Тіна КАРОЛЬ розповіла, що більш як півроку виношувала ідею казки, і написала дев`ять варіантів тексту, перш ніж одержала остаточний варіант, яким була повністю задоволена. “Хотілося, щоб казка з глибоким значенням була доступною дітям і цікавою дорослим”, - сказала вона. Співачка вважає, що її казка повчальна, «і в ній є багато фраз, які запам`ятаються всім дітям на все життя».

Тіна КАРОЛЬ зазначила, що в казці чітко простежується автобіографічна лінія. Головна героїня казки – зелена гусениця Павутинка, прототипом якої є сама співачка. За сюжетом, гусениця відправляється у велику подорож на пошуки своєї мрії і зустрічає на своєму шляху безліч зоряних героїв. Наприклад, російська співачка Алла ПУГАЧОВА постає в образі мудрої сови, яка пропонує Павутинці взяти участь в конкурсі «Пой-Пень». Йосип КОБЗОН в образі павука навчає гусеницю нотній грамоті. Ящірка Алан БАДОЄВ покаже Павутинку в різних образах, а зозуленя Пилип КІРКОРОВ і зовсім запропонує дружбу. Лариса ДОЛІНА, Вєрка Сердючка і багато інших зірок, з якими контактувала Тіна КАРОЛЬ, побачать свої образи в цій казці. У яскравих ілюстраціях книжки можна упізнати всіх зоряних героїв казки.

Книга видана двома мовами – українською та російською, і надійде у вільний продаж по всій Україні вже до Різдва. Співачка сподівається, що її казка стане справжнім подарунком до першого головного свята наступаючого року. Видає казку Тіни КАРОЛЬ видавництво «Periskop», тираж - 7 тисяч екземплярів.

Також Тіна КАРОЛЬ розповіла, що новий альбом «Полюс притяжения» - третій в її дискографії. Він був записаний на відомій лондонській студії «Метрофоник», на якій записував всі свої альбоми Енріке ІГЛЕСІАС, а також Брітні СПІРС, Тіна ТЕРНЕР, Джанет ДЖЕКСОН, Шер і багато інших.

10 нових пісень, включаючи дві англомовні, були записані за десять днів у Лондоні. За словами співачки, в студії вона працювала цілодобово, і навіть жодного разу не дозволила собі відлучиться на лондонський шопінг.

За словами Тіни КАРОЛЬ, над створенням альбому працювали різні автори з України, Росії, Білорусі, Швеції і Великої Британії. Слова до деяких пісень вона написала сама.

На диску також записані два останні відеокліпи співачки – «Люблю его» (наймасштабніші зйомки за всю історію кліпмейкерства в Україні) і «Полюс притяжения» (знятий “дублем, що не уривається”, на сцені Національної опери України).

За інформацією продюсера Тіни КАРОЛЬ Євгена ОГІРА, «Полюс притяжения», який в Україні випустила компанія «Астра», виявився найбільш очікуваним альбомом року. За тиждень до офіційного релізу альбому, компанія «Астра» одержала від музичних магазинів попереднє замовлення на 50 тис. копій. Продюсер вважає, що найближчим часом альбом одержить статус «золотого».

Також на телеканалі «1+1» напередодні Нового року – 29 грудня - буде представлена телеверсія концерту Тіни КАРОЛЬ «Полюс притяжения».

За словами співачки, всі її творчі плани, задумані на 2007 рік, вона разом зі своєю командою здійснила. Одержавши премію «Телетріумф» в номінації «Краща ведуча розважальної програми», вона продовжила вести третій сезон шоу «Танці з зірками», під час якого вирушила у всеукраїнський тур і дала сольний концерт у палаці «Україна», а також збирала повні зали в 25 містах.