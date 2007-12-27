«Крихітка Цахес» зробила крок до нового звучання

Перефразовуючи назву пісні «Усе, що тобі потрібно» Олександри Кольцової, яка є вокалісткою і фронтвуменкою гурту «Крихітка Цехес» під сценічним псевдонімом Каша Сальцова, можна сказати що учорашній концерт , який група дала у Львові в етно-джаз-клубі «Лялька» і був «отим усім, що потрібно» прихильникам української музики. Слухачі отримали шалену сатисфакцію від рівня нових пропозицій від гурту та добре знаних старих композицій.

Перед концертом квартет музикантів у складі Миколи Матковського, який цього року поміняв бас на гітару, барабанщика Олександра Зленка, який цього року перейшов від «Квадраджессіми» до «КЦ», Дмитра Басса, басиста першого складу «КЦ», який цього ж таки року знову повернувся до гурту, та неперевершено іронічної Каші Сальцової дали прес-конференцію для львівських ЗМІ. Загалом перед концертом «КЦ» мала ще й радіо-чат і ранковий ефір на ЛТБ. У Львові Каша, яка, за її словами, 7 років не давала інтерв’ю, явно була налаштована на активне спілкування. Воно було потрібне, аби якось пояснити, що насправді приїзд гурту не пов’язаний із хибно анонсованої репрезентацією нового альбому.

"Цей виступ плановий. Нам подобається виступати у «Ляльці». Особливо після зміни інтер’єру на тому місці, де й колись, як я пригадую була сцена. А чутки про вихід другого альбому перебільшені. Зараз він у процесі запису й вийде навесні. Хоч до нового альбому є 9 пісень, наразі ми записали один відеосингл, узявши кредит на 60 тисяч доларів. Це дуже дороге кіно» – сказала Каша Сальцова, яка восени 2007 р. стала учасницею програми "Акули Бізнесу" на телеканалі ICTV, де отримала безвідсоткову позику на зйомку кліпу на пісню "Монета", яка проте, попри очікування фанів гурту радше за все не дасть загальної назви новому альбому.

Під час концерту «КЦ» не забула пропагувати свої екологічні переконання та запропонувала слухати старі пісні з експериментальним аранжуванням "На першому місці", «Ангела, як я»,«Пароль», «Скоро буду поруч», « Він мене не кохає» а також такі нові, як «Автовідповідач» де справді відчувався крок до нового звучання ( злагодженість ритм секції), на якому наголошувала Каша: «Колись ми грали, як чули. А тепер – як треба». Публіка відзначила , що це група, в якої не просто окремі пісні вдалі, а всі дуже хороші, причому нові видаються такими, наче вони добре знайомі. Прийом з боку слухачів був рідкісно щирим, йому навіть не завадив не відлагоджений баланс звуку (кілька разів звукача просили щось зробити, щоб «розкрився» вокал, після чого ситуація нормалізувалися). Три «біси» із останнім «Бай» залишили «КЦ» виснаженими, але задоволеними, а публіку- в очікуванні нового альбому від улюбленців.

ЗІК