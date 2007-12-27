Черновецький дасть 80 мільйонів на пам’ятник жертвам

Київська міська влада планує наступного року виділити 80 млн. грн. на будівництво меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Денис Басс, розповідаючи про проект програми соціально-економічного розвитку столиці у сфері культури.

За його словами, наступного року також планується будівництво пам’ятника журналісту Георгію Гонгадзе, реконструкція будівлі Київського драматичного театру на Подолі та реставрація "Київської дитячої школи мистецтв №2 ім. Вериківського" (вул. Воровського, 2).

Будівля цієї школи мистецтв є пам’яткою історії та архітектури місцевого значення, і потребує відновлення після пожежі.

Окрім її реставрації, планується зведення прибудови концертної зали з метою створення центру культури і мистецтв для показу балетних, музичних, театральних вистав, концертів, виставок тощо.

Басс також зазначив, що реконструкція будівлі Київського драматичного театру на Подолі (Андріївський узвіз, 20) дасть змогу цьому закладу культури приймати 84 тис. осіб протягом театрального сезону.

Як сказано у повідомленні, наступного року на усі ці роботи за ініціативою київського міського голови Леоніда Черновецького планується виділити близько 138 млн. грн.

Українська правда