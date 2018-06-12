Кіра Муратова вперше зніматиме кіно в Києві (фото)

Завершився одеський етап знімального періоду нового фільму Кіри Муратової "Мелодія для шарманки». Продюсером якого, як і попередньої стрічки, Кіри Георгіївни, став Олег Кохан, директор кінокомпанії Sota Cinema Group за підтримки Міністерства культури і туризму України.

У перших числах січня дія різдвяної казки, головними героями якої стали малолітні діти, що залишилися без батьків, пересувається у Київ.

Ренаті Литвиновій у новому фільмі дісталася роль багатої, бездітної пані, в образі прекрасної феї, яка поспішає назустріч своєму щастю – маленькому покинутому хлопчиськові, котрого випадково знайшов у передноворічну ніч для неї її чоловік, роль якого виконав Олег Табаков.

Але казки не завжди мають щасливий кінець…

У цьому фільмі дивно переплітаються піднесені біблейські істини з вуст божевільного, діти, які зимують у каналізаційних люках, «золота молодь», спрагла гострих відчуттів, гра в рулетку, і гра зі смертю, злочин закону заради врятування життя і злочин заради розваги.

Сценарій написаний київським драматургом Володимиром Зуєвим у співавторстві з Кірою Муратовою. Оператор-постановник фільму – Володимир Панков. Композитор – Валентин Сильвестров. Дитячі ролі у фільмі виконують Олена Косюк і Рома Бурлака, а дорослих героїв грають Ніна Русланова, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Жан Данієль, Юрій Невгамоний, Філіп Панов та інші.

Актор Георгій Делієв у фільмі зіграв жебрака і дуже цьому радий.

– Мені пощастило, – каже Делієв, – грати роль жебрака, божевільного проповідника, якого б`ють безпритульні в сирому брудному ангарі. Проте, на майданчику панує атмосфера душевного тепла та комфорту. Що стосується фільму в цілому, мені здається, Кіра знову здивує і вразить кіноглядачів новими відкриттями в розумінні людської душі.

У стрічці Наталія Бузько зіграла незвичну роль і сподівається, що в реальному житті їй ніколи не доведеться таке чинити.

– У цій картині, захоплено сказала Наталія Бузько, – у мене незвичайне амплуа. Дуже сподіваюся, що в реальному житті мені ніколи не доведеться випробувати подібне задоволення – розважатися крадіжкою, красти ради викиду адреналіну. Тим більше, коли бачиш, з одного боку, бездомних дітей, які намагаються вижити, а з іншого, – «золоту молодь», що нехтує своїм життям. Ми всі останніми роками «пішли в себе», намагаємося або не помічати проблем, або переносимо відповідальність на інших. Якась поголовна байдужість. Цей фільм примусить задуматися і, можливо, навіть тих, кого ми граємо.

За матеріалами прес-служби кінокомпанії Sota Cinema Group Фото Володимира Зінченка