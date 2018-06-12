Кіра Муратова вперше зніматиме кіно в Києві (фото)
14:37, 27 грудня 2007
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Кіра Георгіївна завершила зйомки в Одесі й перебралася до столиці... Ренаті Литвиновій у стрічці дісталася роль багатої, бездітної пані, в образі прекрасної феї... Наталія Бузько зіграла злодійку...
Завершився одеський етап знімального періоду нового фільму Кіри Муратової "Мелодія для шарманки». Продюсером якого, як і попередньої стрічки, Кіри Георгіївни, став Олег Кохан, директор кінокомпанії Sota Cinema Group за підтримки Міністерства культури і туризму України.
Литвинова в образі казкової феї
Героїня Ренати Литвинової – просто Кіса, поспішала до сого «подарунка»...
Діти-втікачі
Діти-втікачі
У перших числах січня дія різдвяної казки, головними героями якої стали малолітні діти, що залишилися без батьків, пересувається у Київ.
Ренаті Литвиновій у новому фільмі дісталася роль багатої, бездітної пані, в образі прекрасної феї, яка поспішає назустріч своєму щастю – маленькому покинутому хлопчиськові, котрого випадково знайшов у передноворічну ніч для неї її чоловік, роль якого виконав Олег Табаков.
Кіра Георгіївна вперше знімає дітей. Тим більше в головних ролях
Але казки не завжди мають щасливий кінець…
У цьому фільмі дивно переплітаються піднесені біблейські істини з вуст божевільного, діти, які зимують у каналізаційних люках, «золота молодь», спрагла гострих відчуттів, гра в рулетку, і гра зі смертю, злочин закону заради врятування життя і злочин заради розваги.
Георгій Делієв у «Мелодії для шарманки» зіграв божевільного проповідника
Георгій Далієв
Сценарій написаний київським драматургом Володимиром Зуєвим у співавторстві з Кірою Муратовою. Оператор-постановник фільму – Володимир Панков. Композитор – Валентин Сильвестров. Дитячі ролі у фільмі виконують Олена Косюк і Рома Бурлака, а дорослих героїв грають Ніна Русланова, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Жан Данієль, Юрій Невгамоний, Філіп Панов та інші.
Наталія Бузько
Герой Жана Данієля обрав своєрідний спосіб заробляти собі на життя
Наталія Бузько в новому фільмі ”Кіри Муратової” краде для задоволення
Актор Георгій Делієв у фільмі зіграв жебрака і дуже цьому радий.
– Мені пощастило, – каже Делієв, – грати роль жебрака, божевільного проповідника, якого б`ють безпритульні в сирому брудному ангарі. Проте, на майданчику панує атмосфера душевного тепла та комфорту. Що стосується фільму в цілому, мені здається, Кіра знову здивує і вразить кіноглядачів новими відкриттями в розумінні людської душі.
У стрічці Наталія Бузько зіграла незвичну роль і сподівається, що в реальному житті їй ніколи не доведеться таке чинити.
Незмінний продюсер фільмів Кіри Муратової Олег Кохан на знімальному майданчику
Литвинова в образі казкової феї
Та сама шарманка
– У цій картині, захоплено сказала Наталія Бузько, – у мене незвичайне амплуа. Дуже сподіваюся, що в реальному житті мені ніколи не доведеться випробувати подібне задоволення – розважатися крадіжкою, красти ради викиду адреналіну. Тим більше, коли бачиш, з одного боку, бездомних дітей, які намагаються вижити, а з іншого, – «золоту молодь», що нехтує своїм життям. Ми всі останніми роками «пішли в себе», намагаємося або не помічати проблем, або переносимо відповідальність на інших. Якась поголовна байдужість. Цей фільм примусить задуматися і, можливо, навіть тих, кого ми граємо.
За матеріалами прес-служби кінокомпанії Sota Cinema GroupФото Володимира Зінченка
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