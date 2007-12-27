2008 рік на Прикарпатті буде Роком Степана Бандери

Учора, 26 грудня, засідала постійна комісія Івано-Франківської обласної ради з питань інформаційної політики, діяльності ЗМІ та свободи слова, яку очолює заслужений журналіст України, генеральний директор обласного телеканалу «Галичина» Ольга Бабій. Комісія вирішила проголосити 2008 рік – Роком Степана Бандери. Повідомляє ЗІК.

У проекті рішення 17 сесії облради, яка відбудеться завтра, 28 грудня, це рішення комісії аргументовано так: «З метою вшанування пам’яті видатного політичного та громадського діяча ХХ ст. Степана Бандери, популяризації його політичної спадщини та ролі в національному та духовному відродженні Української держави, з нагоди відзначення 1 січня 2009 року 100-літнього ювілею від дня народження, враховуючи рішення постійних комісій облради – з питань культури, національного та духовного відродження, з питань інформаційної політики, діяльності ЗМІ та свободи слова –проголосити на Івано-Франківщині 2008 рік Роком Степана Бандери».

Водночас комісія схвалила кілька звернень, зокрема Івано-Франківського міського об`єднання ВТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка: щодо «неконтрольованого розширення в місті Івано-Франківську мережі закладів із ігровими автоматами – «вуличних одноруких бандитів», з приводу «розтлінної й русифікаторської роботи всіх каналів телебачення», зокрема напередодні Нового року, «які пропагують мову і культуру сусідньої держави».

Також комісія вирішила підтримати звернення до краян звітно-виборної конференції Івано-Франківської міської організації ВТ «Просвіта» з приводу планів будівництва пам’ятника народній вчительці й письменниці Марійці Підгірянці в обласному центрі на вулиці її імені. Водночас було поінформовано членів комісії про те, що на ім`я голови облради Ігоря Олійника та в обласне управління туризму і культури надійшло звернення від громади села Білі Ослави Надвірнянського району, де народилася Марійка Підгірянка, (за підписом відомого краєзнавця, лауреата обласної премії її імені Василя Левицького. –ЗІК.) з проханням підтримати наміри білоославчан спорудити пам’ятник славній землячці у селі, де вона народилася. Члени комісії одноголосно підтримали і це звернення мешканців села.