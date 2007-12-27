У Львові знайдено єдиний в Західній Україні стінопис

У Львові знайдено стінопис орієнтування кінця XVII- початку XVIII сторіччя в одній з келій колишнього монастиря Бернардинів на пл. Соборній. Зараз це приміщення Центрального державного історичного архіву в Львівській області.

Як повідомила начальник управління охорони історичного середовища Лілія Оніщенко, це – єдина відома на території Західної України монастирська келія, яка збереглася, з розписом, передає proUA.

«Ремонтні роботи, які тут виконувалися, припинено. Ми проведемо нараду за участю мистецтвознавців, щоб спільно вирішити, як діяти далі», - сказала Оніщенко.