У Львові знайдено єдиний в Західній Україні стінопис
14:54, 27 грудня 2007Культура
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Кінця XVII - початку XVIII сторіччя
У Львові знайдено стінопис орієнтування кінця XVII- початку XVIII сторіччя в одній з келій колишнього монастиря Бернардинів на пл. Соборній. Зараз це приміщення Центрального державного історичного архіву в Львівській області.
Як повідомила начальник управління охорони історичного середовища Лілія Оніщенко, це – єдина відома на території Західної України монастирська келія, яка збереглася, з розписом, передає proUA.
«Ремонтні роботи, які тут виконувалися, припинено. Ми проведемо нараду за участю мистецтвознавців, щоб спільно вирішити, як діяти далі», - сказала Оніщенко.
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