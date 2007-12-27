Ющенко повеселився з дітками-зірками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні взяв участь у святковому заході з нагоди 10-річчя Всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу «Крок до зірок», що пройшов в Палаці «Україна» за участю переможців конкурсу.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави оцінив проект «Крок до зірок» як такий, що працює на виявлення в суспільстві талановитих дітей. «Це був продуманий і дуже мудрий крок, коли десять років тому був започаткований фестиваль. Без цієї пісні, хореографії сьогоднішня Україна була б набагато біднішою», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО запропонував організаторам конкурсу запросити до участі в цьому заході дітей з багатодітних родин, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. «Це правило, традиції і досвід, які є в цьому конкурсі, ми в 2008 році використаємо для того, щоб показати, що не тільки в звичайних українських родинах є таланти, вони є навіть в тих сім’ях, де діти живуть дуже часто сам на сам зі своєю долею», - сказав він. В.ЮЩЕНКО побажав гостям та учасникам конкурсу успіхів та привітав усіх присутніх з Новим роком і Різдвом Христовим.