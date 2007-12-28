”12” Міхалкова номіновано на шість ”Золотих орлів”

Фільм Німіти Міхалкова "" претендує на премію "Золотий орел" у шести номінаціях.

Стільки ж номінацій зібрала картина Віри Сторожової "Подорож з домашніми тваринами".

Комедія Станіслава Говорухіна "Артистка" представлена в п`яти номінаціях, а побутова драма Олексія Попогребського "Прості речі" та історична картина Сергія Бодрова "Монгол" номіновані на чотири премії кожна. Усі вказані роботи претендують на премію у категорії "кращий фільм".

У номінації "краща режисерська робота" висунуті Сергій Бодров, Нікіта Міхалков та Олексій Попогребський. Серед претендентів на премії за кращі чоловічі ролі – акторський ансамбль з фільму "12", Олександр Абдулов, який зіграв у "Артистці", Леонід Бронєвой, котрий виконав роль другого плану в "Простих речах", Віктор Сухоруков, який знявся у картині "Агітбригада, бий ворога!", і Федір Бондарчук за роль у фільмі "Лещата". За нагороду в номінації "краща жіноча роль" позмагаються Євгенія Добровольська ("Артистка"), Ксенія Кутепова ("Подорож з домашніми тваринами") і Марія Шалаєва ("Русалка").

Кіноакадеміки, якіприсуджують "Золотого орла", проігнорували радикальні, пошукові та експериментальні роботи. У число номінантів не увійшли "Вантаж 200" Олексія Балабанова і "Два в одному" Кіри Муратової, а також фільм Андрія Звягінцева "Вигнання". Крім того, Олександр Сокуров попросив зняти з конкурсу свій останній фільм "Олександра".

Номінанти були визначені таємним голосуванням більше 250 членів Академії кінематографічних мистецтв і наук Росії. Лауреати буде оголошено 25 січня 2008 року на 6-ій церемонії вручення премій "Золотий орел" у 1-му павільйоні "Мосфільму".

Lenta.ru