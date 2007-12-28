У Варшаві помер режисер Кавалеровіч (фото)

У четвер увечері у Варшаві помер знаменитий польський кінорежисер Єжи Кавалеровіч (Jerzy Kawalerowicz), передає інтернет-видання Rzeczpospolita. Класик польського кіно помер у віці 85 років, не приходивши до свідомості, після декількох тижнів хвороби.

Кавалеровіч народився у 1922 році в містечку Гвуздец на території сучасної України, закінчив художню Академію у Кракові 1948 року, а також Кінематографічні курси в Лодзі. У 1956 році режисер організував творче кінооб`єднання "Кадр", а з 1972 року став його художнім керівником.

Кавалеровіч був одним із засновників і першим головою Союзу польських кінематографістів.

Впродовж усього життя Кавалеровіч зняв усього 17 фільмів. Як він сам пояснював, лінь не дозволяла йому знімати "аби що". У художньому кінематографі режисер дебютував у 1951 році фільмом "Община". Серед найбільш знаменитих його картин "Смерть президента" (1977, приз Берлінського кінофестивалю), "Мати Іоанна від ангелів" (1961, приз Канського кінофестивалю) і "Фараон" (1966, премія "Оскар"). Його останній фільм, екранізація роману Генріка Сенкевича "Камо грядеши?, яка вийшла в 2001 році?", став наймасштабнішим проектом польського кіно й одержав усесвітнє визнання.