Сьогодні Міжнародний день кіно

У 1895 році французи Луї і Огюст Люмьєр одержали патент на винайдений ними апарат «Сінематограф». 22 березня 1895 року брати Люмьєри влаштовують у Парижі перший в історії кіносеанс. Вони показують – поки тільки вузькому колу друзів – коротеньку стрічку «Вихід робочих із заводу Люмьєр». Але днем народження кіно вважають 28 грудня того ж 1895 року, нагадує «РІА «Новости».

Тоді, у паризькому кафе на Бульварі Капуцинів, Люмьєри представили вже широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота»...

Глядачі сприйняли кадри фільму «Вихід робочих із заводу Люмьєр»», упізнаючи в кіно самих себе, але демонстрація «Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота» примусила їх схопитися з місць від страху одержати травми або бути задавленими поїздом, який рухався. У Росії прем`єра першого фільму відбулася 15 жовтня 1908 року. Це був фільм «Понізовая вольниця» режисера Володимира Ромашкова за мотивами народної пісні про Стеньку Разіну «Через острови на стрижень». Тривав перший російський фільм усього сім хвилин. А перша кольорова вітчизняна стрічка вийшла на екрани в 1925 році. Це був знаменитий «Броненосець Потьомкін».