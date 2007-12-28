Олега Скрипку і ”Пікардійську терцію” висунули на Шевченківську премію
10:19, 28 грудня 2007Культура
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Опубліковано список претендентів
|Олег Скрипка. Фото УНІАН
Серед них - відомий музикант і співак Олег Скрипка, вокальна група "Пікардійська терція", журналіст і дружина екс-міністра оборони Гриценка Юлія Мостова.
Фронтмен групи "ВВ" претендує на нагороду як режисер-постановник етнофестивалю "Країна мрій". "Пікардійськая терція" - за концертні програми "Антологія. Том І", "Антологія. Том ІІ. Фольк", "З Неба до Землі". Відома журналістка Юлія Мостова висунута за цикл публіцистичних статей у тижневику "Дзеркало тижня".
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