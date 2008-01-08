Українка зіграє нову дівчину Джеймса Бонда

Українська модель та актриса Ольга Куриленко зіграє Каміллу, дівчину Джеймса Бонда в новому фільмі про пригоди суперагента.

Останньою роботою у кіно Куриленко став фільм "Хітмен" режисера Ксавьє Генса.

Раніше повідомлялося, що дівчину Джеймса Бонда в новому фільмі про пригоди агента гратиме 22-річна Джемма Атертон, до цього "Школа Святого Трініана, що знялася у картині". Британська преса уточнює, що вона з`явиться у картині в ролі агента MI6.

Зйомки картини почнуться у січні 2008 року. Крейг уже зіграв знаменитого розвідника в останній серії бондіани "Казино Рояль", що зібрала в світовому прокаті майже 600 мільйонів доларів.

Хоча нова, вже 22-а за рахунком картина про пригоди Бонда ще не одержала офіційної назви, відомо, що в картині роль суперагента зіграє британський кіноактор Денієл Крейг, а режисером стане Марк Форстер, який зняв оскароносний "Бал монстрів" і "Чарівну країну".

У картині також зайняті Джуді Денч, яка виконає роль M (боса Бонда в MI6), і Матьє Амальрік, який зіграє лиходія.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2007 року виповнилося 45 років з дня виходу першого фільму про легендарного британського шпигуна Джеймса Бонда. Сьогодні існує 21 серія про вигаданого агента 007, якого у різний час зіграли шість акторів: Шон Коннері, Джоржд Лейзенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Денієл Крейг.

Подробиці