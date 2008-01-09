Організатори премії ”Оскар” проведуть церемонію без сценаристів

Організатори премії Американської академії кіномистецтв заявили, що проведуть церемонію вручення премії "Оскар" і без сценаристів, які раніше пообіцяли бойкотувати захід.

При цьому глава Академії Брюс Девіс (Bruce Davis) зазначив, що пікети, які страйкуюча Гільдія сценаристів США пообіцяла провести на "червоній доріжці" "Оскара", можуть стати перешкодою для проведення церемонії. Утім, за його словами, захід відбудеться, як і було заплановано, 24 лютого.

Девіс зазначив, що Академія може почекати з рішенням про проведення "Оскара" до середини лютого, нагадавши, що в 2003 році рішення Академії проводити церемонію, не дивлячись на війну в Іраку, було винесено лише за декілька днів до події.

Нагадаємо, що у понеділок, 7 січня, Голлівудська федерація іноземної преси оголосила про відміну урочистої церемонії вручення своїх нагород - "Золотих глобусів". Володарі премії будуть оголошені на прес-конференції.

Вимушена відміна церемонії була викликана тим, що Гільдія сценаристів США, 12 тисяч членів якої з листопада 2007 року страйкують, оголосили, що не писатимуть сценарії для "Золотого глобуса" і "Оскара". Пізніше за сценаристів, які вимагають від кіно- і телестудій підвищення відрахувань авторам з продажів в Інтернеті, вирішили підтримати колеги з Гільдії акторів. Члени акторської Гільдії, номіновані на нагороди федерації іноземної преси за 2007 рік, так і актори, яких запросили як ведучих, проігнорували запрошення на церемонію "Золотого глобусу".

Поки невідомо, чи підтримає Гільдія акторів, яку в 2008 році також чекають переговори з кіностудіями, сценаристів в їх бойкоті "Оскару". Проте неприємності Американської академії кіномистецтв сценаристи все ж таки зможуть доставити і самостійно: на роль ведучого 80-ої церемонії вручення "Оскара" в 2008 році був запрошений політичний сатирик Джон Стюарт (Jon Stewart), який також є членом Гільдії сценаристів США. На вимогу своєї профспілки, можливо, йому доведеться відмовитися вести урочистий вечір.

Lenta.ru