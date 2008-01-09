На Прикарпатті відбудеться свято «Гуцульська коляда»

Сьогодні в селищі Верховина Івано-Франківської області відбудеться свято "Гуцульська коляда".

Про це УНІАН повідомили у Верховинській районній раді.

Колядники відтворять давні збережені на теренах краю різдвяні традиції, звичаї, обряди. У святі візьме участь майже 100 гуртів колядників, які продемонструють своє мистецтво. Переможців свята нагородять цінними подарунками.

Водночас, в Івано-Франківську сьогодні колядуватимуть представники української діаспори з Росії. На Вічевому майдані обласного центру відбудеться різдвяний концерт, участь в якому візьмуть, крім місцевих вертепних колективів, хористи "Української народної хорової капели" з Москви, якими керує заслужений працівник культури України та Росії Вікторія СКОПЕНКО. Декілька учасників "Української народної хорової капели» є вихідцями з Івано-Франківщини та Львівщини. Вони покажуть івано-франківцям, як у Москві зберігають українську культуру і традиції земляків.