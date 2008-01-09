У Тернополі встановлять пам’ятник Степанові Бандері до 1 січня 2009 року

Тернопільщина відзначила 99 річницю з дня народження Степана Бандери. У Тернопільській ОДА відбулося засідання “круглого” столу за участю політологів, істориків, громадських діячів, учасників національно-визвольних змагань.

Присутні обговорили роль Провідника ОУН в історії української держави та нації, відзначивши, що життєвий шлях Степана Бандери, Романа Шухевича, Олега Ольжича, Олени Теліги та інших героїчних постатей України є прикладом непохитного служіння українській справі.

А в тернопільському палаці культури “Березіль” пам’ять Степана Бандери вшанували урочистою академією.

Ці та інші урочистості розпочали низку пропам’ятних заходів, які, з ініціативи громадськості та влади, відбудуться на Тернопільщині напередодні 100-літнього ювілею Степана Бандери.

Крім того, планується, що у Тернополі до 1 січня 2009 року буде встановлено пам’ятник Провідникові ОУН Степанові Бандері.

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