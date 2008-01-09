10-11 січня відбудеться масштабний мистецький концерт “Наше Різдво”

10 та 11 січня в київському Палаці спорту відбудеться масштабний мистецький концерт “Наше Різдво”.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив режисер-постановник свята Михайло КРУПІЄВСЬКИЙ.

За його словами, “Наше Різдво”, яке проходитиме за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА, стане своєрідним щорічним фестивалем, у рамках якого відбуватиметься головне різдвяне шоу й низка сольних концертів.

М.КРУПІЄВСЬКИЙ повідомив, що перший концерт відбудеться 10 січня. У першому відділенні виступить Тарас ЧУБАЙ і гурт “Плач Єремії” у супроводі вокального ансамблю “Піккардійська терція” та оркестру “Віртуози Львова”. У другому відділенні гратимуть зірка світової величини, американський джазовий гітарист Ал Ді МІОЛИ та відомий український бандурист Роман ГРИНЬКІВ.

М.КРУПІЄВСЬКИЙ зазначив, що 11 січня відбудеться різдвяне музичне театралізоване шоу на льоду із загальним різдвяним сюжетом. Він наголосив, що сценографія дійства відтворює український вертеп за стародавніми канонами з використанням найсучасніших сценічних технологій. Ведучими шоу будуть Янгол (співак Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ) та Чорт (актор Остап СТУПКА). Автором сценарію виступив відомий український письменник Олександр ІРВАНЕЦЬ.

У свою чергу, музичний продюсер фестивалю Т.ЧУБАЙ зазначив, що у шоу, крім вищеназваних виконавців, братимуть участь Олександр ПОНОМАРЬОВ, Олег СКРИПКА, гурти “Мертвий півень”, “Тартак”, “Дивні”, хори “Дударик” та “Щедрик”. За словами продюсера, відбір учасників шоу був досить жорстким. Т.ЧУБАЙ пояснив це тим, що до участі запрошувалися тільки ті виконавці, які мають у своєму репертуарі різдвяний музичний матеріал.

Крім того, у шоу також братимуть участь артисти цирку “Кобзов”, фігуристи під керівництвом заслуженого тренера України Галини ГРЖИБОВСЬКОЇ-КУХАР та балет “А6”.

Телевізійна версія фестивалю “Наше Різдво” транслюватиметься на каналі “1+1” 13 січня о 14.00.