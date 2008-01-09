Вакарчук озвучив п`ять пріоритетів Міносвіти

Міністр освіти і науки Іван Вакарчук відзначив п`ять основних пріоритетів роботи свого міністерства.

Зокрема, це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реформування управління всіма напрямами освіти, міжнародна співпраця і європейська інтеграція у сфері освіти.

А також підвищення статусу наукової і освітньої діяльності до державних пріоритетів і забезпечення гарантій держави щодо розвитку дошкільної, шкільної, професійно-технічної і вищої освіти.

«Такі ось п`ять блоків, і вони розписані детально йі особливо на цей рік», - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, 19 грудня 2007 року прем`єр-міністр Юлія Тимошенко доручила міністрам розробити п`ять основних першочергових пріоритетів роботи для кожного міністерства.

proUA