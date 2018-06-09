Наталка Могилевська: У мене з Ямою ”безстатеве” кохання

Спiвачка, народна артистка України, Наталка Могилевська планує випустити новий альбом i вирушити у всеукраїнський тур. Хто вона? Найвiртуознiша танцюристка серед спiвачок чи найкраща спiвачка серед танцюристок? Сьогоднi для багатьох глядачiв це й справдi дилема. Наталка ж зiзнається, що танцi – це лише дитяча забавка. Просто в неї надто багато енергiї, тож постiйно хочеться випробовувати себе в новому амплуа.

Наталко, я знаю, що Ви зустрiли 2008 рiк набагато ранiше за iнших...

Справдi, рiк Вогняної Мишi я почала святкувати ще на початку грудня, тодi як усi iншi лише готувалися до свята. Ця iдея виникла в мене вже давно. Зазвичай артисти новорiчної ночi працюють – вони дарують свято iншим, тим людям, якi в цю чарiвну нiч вiдпочивають.

В артистiв це свято проходить якось дуже банально, а я завжди хотiла зустрiчати Новий рiк весело, з пiснями i танцями, в колi друзiв та близьких. Тож кiлька років тому я перенесла зустрiч Нового року на мiсяць наперед.

Тож я вже п`ять тижнiв живу в новому 2008 роцi, тому й цей рiк Вогняної Мишi закiнчиться ранiше, нiж у всiх. (Смiється). Загалом, усе було чудово, на свято завiтало багато моїх друзiв, навiть Влад прийшов зi своєю коханою...

А багато хто вважає, що у вас з ним роман...

Авжеж, так i є! Але суто танцювальний. Це, так би мовити, "безстатеве" кохання. Бо – як друга i людину – я його справдi дуже люблю.

До речi, Влад Яма у проектi "Танцi iз зiрками-3" пообiцяв українському народу заспiвати. Як ви оцiнюєте його вокальнi здiбностi?

О! У Влада прекрасний голос, вiн справдi дуже класно спiває. Можливо, колись вiн змiнить амплуа i стане спiваком. Я йому обов`язково допомагатиму в його творчих задумах! Хоча... талановитiй людинi не треба витрачати час на кiлька справ, бо завжди все робиться за рахунок iншого. I танцi, i спiв потребують великої вiддачi. А щодо проекту, то я, чесно кажучи, думала, що після його завершення в мене буде дуже багато часу, але, на жаль, не все так сталося, як гадалося...

Тобто, пiсля проекту Ви не встигли й вiдпочити?

Та нi, кiлька днiв я просто вiдлежувалась у лiжку, а потiм знову взялася за записи нових пiсень, бо я – передусiм спiвачка! Танцi – то дитяча забавка, хоча й дуже захоплива.

На початку року зазвичай усi пiдбивають пiдсумки i складають плани на наступний рiк...

У такi митi хочеться подякувати лiкарям, якi врятували менi життя. Також дуже вдячна своїм друзям, якi були зi мною у важкi хвилини, саме вони змусили мене повiрити в себе. Пiсля аварiї я зрозумiла, що життя без танцiв, пiсень i сцени – це не життя!

Щодо планiв, то нинi спiвпрацюю iз дуже талановитою спiвачкою та вiдомим автором багатьох хiтiв – Любашою. Вона написала спецiально для мене кiлька пiсень, якi я полюбила з першого ж... заспiву. У майбутньому планую працювати з нею. Вона справдi дуже талановита! А зараз у мене в головi й у серцi мiй новий альбом, нове шоу i новий всеукраїнський тур.

Ви обiцяли подарувати киянам нову машину "швидкої допомоги", коли плануєте її придбати?

Машину ми вже вибрали, тепер її обладнують, i вона приїде до України. Це буде зовсiм скоро, вiдразу пiсля зимових свят.

Катерина Власюк, " Експрес"

Фото УНІАН