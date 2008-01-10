У Львові їстимуть пампушки на швидкість

У Львові вперше відбудеться фестиваль «Пампушок». Під час заходу львів’ян та гостей міста ознайомлять із традиціями народів світу пекти пампухи.

До випікання пампухів залучили 20 людей. Також у межах заходу відбудеться ярмарок-продаж спечених виробів і чемпіонат з поїдання пампухів. Ще проведуть конкурси віршів та пісень про пампухи, також відбудеться концертна програма фестивалю за участі міських вертепів.

У Львові на площі біля Домініканського собору відбудеться благодійний обід, на якому подадуть борщ із пампухами. Як повідомив начальник управління культури і туризму Львівської міської ради Андрій Сидор, такий фестиваль у Львові проведуть уперше. «Плануємо, аби цей фестиваль став традиційним для міста», – зазначив він.

Відкриття фестивалю «Пампушок» відбудеться 13 січня о 12.00 у Львові на пл. Ринок поблизу ковзанки.

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