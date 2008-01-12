Ліверпуль став культурною столицею Європи 2008-го року (фото)

У Ліверпулі в п`ятницю увечері пройшли урочисті заходи, присвячені оголошенню цього міста культурною столицею Європи 2008–го року.

Головною подією святкової програми став гала-концерт у St George`s Hall, відкривали який один з учасників знаменитої "четвірки Ліверпуля" – Рінго Стар і Дейв Стюарт з Eurythmics. Ще один учасник The Beatles – Пол Маккартні дасть спеціальний концерт у Ліверпулі в червні 2008 року. Страр виконав композицію "Liverpool 08", що увійшла до складу його нового альбому, який поступить у продаж у середині січня.

Стар і Стюарт також візьмуть участь в іншому потужному заході, приуроченому до вступу Ліверпуля до статусу культурної столиці Європи, – концерті на Echo Arena, запланованому на вечір суботи, подивитися який, як очікується, що прийде не менше 10,5 тисяч чоловік.

Усього протягом 2008 року в Ліверпулі пройдуть близько 350 концертів і виставок, які, як сподівається місцева влада, привернуть до Ліверпуля не менше 1,7 мільйонів туристів зі всього світу, котрі принесуть у скарбницю міста більше 50 мільйонів фунтів.

Ліверпуль виграв конкурс на звання культурної столиці Європи в 2003 році. Вибір міста, що стає на рік центром культурного життя Європи, відбувається у декілька етапів. У якій країні знаходитиметься чергова культурна столиця Європи відомо наперед – члени ЄС приймають на своїй території цей захід у порядку певної черги. Країна-господиня повинна за п`ять років до проведення заходу надати список міст-претендентів на розгляд спеціальної комісії. Комісія складається з 13 членів: 7 з них висуваються ЄС, а 6 – самою країною, місто якої бореться за звання культурної столиці. Місто, вибране комісією, одержує грант у розмірі 1,5 мільйонів євро. Окрім Ліверпуля за звання культурної столиці 2008 року боролися британські міста Гейтсхед і Ньюкасл.

Lenta.ru Фото з сайту www.liverpool08.com