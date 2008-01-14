Помер Гедрюс Мацкявічюс (фото)

Відомий режисер, творець унікального театру пластичної драми Гедрюс Мацкявічюс помер на 63-му році життя у неділю вранці після важкої тривалої хвороби, повідомила його вдова Марина Мацкявічюс.

Випускник ГІТІСу, який займався у Марії Кнебель (учениці Костянтина Станіславського) Мацкявічюс створив у Москві свого роду єдиний театр, який з величезним успіхом виступав не тільки в Росії, але і гастролював по всьому світу. Мацкявічюс поставив такі спектаклі як «Подолання» (по Мікеланджело), «Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти» Пабло Неруди, «Червоний кінь» за мотивами живопису кінця XIX-початку XX століття, «Жовтий звук», який Мацкявічюс створював разом з Альфредом Шнітке за мотивами сценарію Василя Кандінського. Останніми роками Мацкявічюс репетирував спектакль, присвячений Марині Цветаєвій.

Газета.ру