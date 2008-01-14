На Софіївській площі відкрили безкоштовну ковзанку під відкритим небом (фото)

У Києві на Софіївській площі відкрито міську безкоштовну ковзанку під відкритим небом, яка працюватиме до 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого відкриття ковзанки заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що аналогічні ковзанки традиційно встановлюються в усіх великих європейських містах – Парижі, Лондоні, Римі, Амстердамі.

Встановлення цієї ковзанки в Києві обійшлося в 2 мільйони 200 тисяч гривень, які надали місту спонсори. Наступного року передбачається влаштувати в Києві щонайменше дві такі ковзанки, зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Розмір майданчика під ковзанкою становить 40 на 20 метрів, а площа льоду - 30 на 20 метрів. Кригу ковзанки навіть при плюсовій температурі повітря зберігатиме спеціальне обладнання.

Ковзанка працюватиме з 10:00 до 23:00 щодня. Робочий час ковзанки поділено на сеанси по 45 хвилин. Одночасно на ній може перебувати до 100 осіб, і таким чином, за день вона зможе прийняти 1100 відвідувачів. Щоб потрапити на ковзанку, необхідно попередньо записатися та отримати талон.

На ковзанці працюватиме також прокат ковзанів, який коштуватиме 25 грн. за годину. Для прокату КМДА домовилася про оренду 150 пар ковзанів, але цифра буде збільшена при потребі, додав В.ЖУРАВСЬКИЙ. “Це будуть і жіночі, і чоловічі, і дитячі ковзани всіх розмірів. Це будуть і фігурні, і хокейні ковзани”, - повідомив заступник голови КМДА.

Організацією ковзанки займалася українська компанія “All Motion Group”, підрядником виконання робіт була компанія “Росенергомонтаж-Україна”, які й надалі підтримуватимуть технічний стан ковзанки.

Найближчий захід міського рівня на ковзанці на Софіївському майдані планується провести 19 січня на свято Водохреща.

В.ЖУРАВСЬКИЙ поінформував, що в грудні 2007 року в Києві було відкрито 54 штучні та натуральні ковзанки. Згідно планів міської влади, при сталій мінусовій температурі їх кількість планується довести до 100. Наразі в Києві є 9 ковзанок зі штучним покриттям.