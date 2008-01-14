Українському графіті всього лише 10 років

17:13, 14 січня 2008
Культура
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Активно розвивається на Західній Україні, Києві

Рівно стільки часу мистецтво вуличного малюнку живе і квітне на стінах будинків у нашій країні.

Кожне місто піддається бомбовій атаці щодня. Бомбами графітчики називають усі написи та малюнки, які з`являються на вулицях. А сам процес – бомбінгом. Рух графіті активно розвивається на Західній Україні та в Києві. У столиці працюють дві групи художників, представники абсолютно різних напрямків вуличної культури.

Найвідоміший вуличний художник світу – британський графітист Бенксі.

ICTV

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