Українському графіті всього лише 10 років

Рівно стільки часу мистецтво вуличного малюнку живе і квітне на стінах будинків у нашій країні.

Кожне місто піддається бомбовій атаці щодня. Бомбами графітчики називають усі написи та малюнки, які з`являються на вулицях. А сам процес – бомбінгом. Рух графіті активно розвивається на Західній Україні та в Києві. У столиці працюють дві групи художників, представники абсолютно різних напрямків вуличної культури.

Найвідоміший вуличний художник світу – британський графітист Бенксі.

ICTV