Німецькі вчені розгадали загадку ”Мони Лізи”

Учені з Гейдельбергського університету встановили, що на знаменитій картині Леонардо да Вінчі дійсно зображена Ліза Герардіні, дружина Флорентійського торговця Франчесько дель Джокондо.

До такого висновку дослідники прийшли, вивчивши замітки, виявлені на полях книги, власником якої був Флорентійський чиновник, знайомий з художником.

У своїх замітках він порівнює Леонардо зі знаменитим старогрецьким живописцем Апеллесом і згадує, що да Вінчі працює над трьома картинами, одна з яких – портрет Лізи Герардіні.

Відкриття німецьких учених остаточно вирішило загадку особи "Мони Лізи". Раніше мистецтвознавці висували різні теорії, що стосуються зображеної на портреті персони, – деякі вважали, що вона може бути коханкою художника, його мати або навіть сам Леонардо.

Співробітник університету Армін Шлехтер зробив це відкриття більше двох років тому, проте широкій публіці стало відомо про нього лише 14 січня після того, як одна з німецьких телекомпаній вирішила зняти передачу про Гейдельбергську бібліотеку.

Lenta.ru