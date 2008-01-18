Гільдія режисерів домовилася з власниками голлівудських студій

Американська гільдія режисерів та Альянс продюсерів кіно- і телефільмів у четвер домовилися про нові правила виплати винагород авторам фільмів і серіалів.

Студії погодилися піти на значні поступки режисерам, зокрема, збільшити відрахування від продажу фільмів в Інтернеті. На думку експертів, найближчим часом подібну угоду студії можуть укласти і з Гільдією сценаристів, яка проводить з 5 листопада безстроковий страйк.

Саме збільшення відрахувань авторам при продажі фільмів через Інтернет, а також іншого використання матеріалу в Мережі з комерційними цілями, є ключовою вимогою Гільдії сценаристів, що почали 5 листопада 2007 року безстроковий страйк. Декілька раундів переговорів, проведених сторонами, закінчилися безрезультатно.

"Я можу описати досягнуту угоду двома словами – революційна і взаємовигідна", – заявив Гілберт Кейтс (Gilbert Cates), котрий очолював делегацію Гільдії режисерів на переговорах. Він висловив надію, що сценаристи послідують прикладу режисерів і відновлять переговори зі студіями.

Сторони, зокрема, домовилися, що юрисдикція Гільдії режисерів відтепер розповсюджується на продукцію, створену спеціально для розміщення у Мережі. Укладена угода також передбачає збільшення виплат режисерам при продажі створених ними фільмів через Інтернет, а також використанні матеріалів з них для відеороликів, що розміщуються у Мережі.

Саме збільшення відрахувань авторам при продажі фільмів через Інтернет, а також іншого використання матеріалу в Мережі з комерційними цілями, є ключовою вимогою Гільдії сценаристів, які почали 5 листопада 2007 року безстроковий страйк. Декілька раундів переговорів, проведених сторонами, закінчилися безрезультатно.

Страйк сценаристів, що продовжується вже 10 тижнів, наніс кіно- і телеіндустрії США збиток у сотні мільйонів доларів. Через відсутність сценаріїв припинені зйомки популярних ток-шоу і серіалів, скасована церемонія вручення "Золотого глобуса" – другої після "Оскара" найпрестижнішої нагороди Голлівуду. Під загрозою опинилася і урочиста церемонія вручення самого "Оскара", а також "Греммі" – нагород американської Академії звукозапису.

Lenta.ru