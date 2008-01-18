Рок-фестиваль ”Чайка open air” шукає таланти

Головний рок-фестиваль країни, якому цього року виповнюється 10 років, оголосив про початок конкурсу з відбору українських молодих команд, які зможуть виступити разом із зірками на сцені фестивалю.

Цього року десятий ювілейний рок-фестиваль "Чайка open air" відбудеться у Києві 7-8 червня. Традиційно очікується, що фестиваль цього року відвідає не менше 50 тисяч глядачів.

Фестиваль проходитиме просто неба, цього року склад фестивалю, за словами організаторів, обов`язково приємно здивує своїх шанувальників, оскільки буде як ніколи зоряним. Окрім цього основне завдання, яке ставлять перед собою організатори, це забезпечення максимально комфортних умов, а також підвищення рівня безпеки для глядачів фестивалю.

Офіційний сайт фестивалю "Чайка open air" - www.chaykafest.com

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