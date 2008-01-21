Всеукраїнський конкурс композиторів-піснярів відбудеться у три етапи

У Полтаві в лютому-березні відбудеться всеукраїнський фестиваль-конкурс композиторів пісенного жанру «Журавлиний ключ».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської облдержадміністрації.

За її даними, фестиваль-конкурс проводиться з метою популяризації творчості українських композиторів. Організатор заходу - Полтавська обласна асоціація композиторів-оранжувальників за сприяння Управління культури облдержадміністрації і Управління культури Полтавського виконкому.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс композиторів пісенного жанру «Журавлиний ключ» буде проведено в три етапи. 1-й тур - 12-27 лютого - відбірковий; 2-й тур відбудеться 1 березня. Це буде концерт учасників, які пройшли 1-й відбірковий тур. Концерт відбудеться в Полтавському міському будинку культури. В рамках 3-го туру 22 березня в Полтавському обласному музичному драматичному театрі імені Гоголя відбудеться завершальний гала-концерт і нагородження переможців.

"Сьогодні для участі у фестивалі-конкурсі запрошуються всі бажаючі у віці від 7 до 75 років. Головний приз - туристична поїздка до Туреччини", - заявила представник прес-служби Полтавської ОДА.