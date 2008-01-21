Олівер Стоун зніме фільм про справжнього Джорджа Буша

Олівер Стоун, режисер таких відомих картин, як "Взвод" і "Природжені вбивці", планує зняти фільм про нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша. На головну роль у картині Стоун планує покликати актора Джоша Броліна (Josh Brolin).

Стоун заявив, що його метою є "чесний, справжній" портрет президента США, причому особлива увага в картині буде приділена взаємовідносинам Джорджа Буша-молодшого з батьком, юності нинішнього мешканця овального кабінету і його вірі в Бога. На думку Стоуна, фільм здивує як прихильників, так і супротивників Джорджа Буша.

Вибір актора на головну роль Стоун пояснив так. За його словами, Джош Бролін, переговори з яким зараз веде відомий режисер, виглядає "кращим", ніж Буш, та зате він володіє схожою харизмою, яка властива американцям, вважає Стоун, ототожнюють з президентом США.

Картина про дійсного Джорджа Буша стане далеко не першою роботою Стоуна, присвяченою президентам США. У 1991 році Стоун зняв картину про Джона Кенеді, а через чотири роки – фільм "Ніксон". Минулого року Олівер Стоун узявся за документальний фільм про президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада.

Lenta.ru