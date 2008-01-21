Юрія Андруховича потягнуло на «Марамороські сатурналії»

Відомий український письменник Юрій Андрухович цими вихідними побував на Закарпатті та взяв участь у святкуванні "Водохрещенських гулянь" у селі Нижнє Селище Хустського району. Тут він пообіцяв, що у 2009 привезе до селища літераторів і проведе тут всеукраїнський літературний фестиваль. Про це сьогодні, 21 січня, повідомив ЗІК.

«Я приїхав насамперед помріяти, - сказав Ю. Андрухович. - Адже ми започатковуємо літературний фестиваль, на якому будуть найкращі літератори, багато музики і живого слова».

Письменник зізнався, що назву для фестивалю вигадували кілька днів під кілька пляшок коньяку. Особисто він пропонував 2 назви, які так і не були затверджені - «Водохрєнь» і «Вуду Хреща». Натомість фестиваль називатиметься «Марамороські сатурналії» - від назви давньої місцевості - Мараморош. А сатурналії - це народні гуляння на честь бога Сатурна, що характеризуються вседозволеністю, безладом і гучними веселощами.

Юрій Андрухович відзначив, що половина опитаним ним друзів не зрозуміли значення першого слова назви, інша половина - другого. «Отже, половина людей, знає, що це означає», - підсумував письменник.

Із організатором цьогорічних «Водохрещенських гулянь» Юргеном Крефтнером (мешканець Нижнього Селища родом із Австрії) Ю.Андрухович спільно помріяв «як це буде гарно». Зустріч із музикантом Юргеном письменник назвав однією із найважливіших за останні роки.

У свою чергу Юрген Крефтнер, вибачившись за «свій ужастный москальский язык», розповів, що амбіції організаторів фестивалю значні. На дні української літератури у Нижньому Селищі чекаю повного залу тутешнього клубу, половиною з якого, сподіваються, стануть саме місцеві мешканці. Весною в Нижному Селищі проведуть дитячий театральний фестиваль «Птах», а у липні - традиційну «Селянську співанку», на якій торік витупав навіть Олег Скрипка. Організатори називають літній фестиваль «непопсовим святом» і трохи жалкують, що селянський автентичний гурт «Гудаки» в Україні, за словами Юргена, «немножно сирота». Зате успішні міжнародні гастрольні турне для нього - вже звичка.