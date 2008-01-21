На Роттердамському фестивалі вперше покажуть українське кіно

Вперше український повнометражний художній фільм виборюватиме гран-прі Роттердамського міжнародного кінофестивалю, що вважається головним міжнародним форумом авангардного та артхаусного кіно, – 25 січня 2008 року в рамках конкурсної програми 37-го Міжнародного Роттердамського кінофестивалю відбудеться світова прем‘єра дебютного фільму Ігоря Подольчака Las Meninas. До цього в Роттердамі бачили лише один український фільм – «Біля річки» Єви Нейман, проте не в конкурсній, а в інформаційній програмі.

Фестиваль триватиме з 23 січня по 3 лютого 2008 року. Крім фільму Ігоря Подольчака, за призи фестивалю змагатимуться ще 14 стрічок: п’ять східноазійських, чотири європейських (Данія, Швеція, Греція, Нідерланди), три спільного латиноамерикансько-європейського виробництва, по одній із США та Казахстану.

До журі фестивалю увійшли: російська актриса, режисер та продюсер Рената Літвінова, іранський режисер Джафар Панахі, заступник директора фестивалю у Локарно Тиціана Фінці, сінгапурський режисер Ройстон Тан та заступник директора Музею кіно у Нідерландах Рікс Хаддерс.

Як висловився Ігор Подольчак: «Прем‘єра нашого фільму в рамках конкурсної програми Роттердамського кінофестивалю – є закономірною і важливою для нас, адже цей фестиваль сфокусований на нових трендах розвитку кіно, як мистецтва. Це співзвучно досить радикальній концепції проекту Las Meninas».

Las Meninas – перший повнометражний фільм Ігоря Подольчака, в якому він виступив автором сценарію, режисером і продюсером. Співрежисером музичного фрагменту фільму став знаний американський кліпмейкер і фотограф Дін Карр, оператором-постановником – добре відомий в кіносвіті Сергій Михальчук. Музику для фільму створив Олександр Щетинський. У головних ролях Микола Вересень, Любов Тимошевська, Ганна Яровенко.

За 12 днів Роттердамського фестивалю сотні кінематографістів демонструють свої стрічки величезній аудиторії у більш як 20 залах, розташованих у центрі Роттердаму. Понад 3000 представників світової преси та кінобізнесу відвідують прем’єри фестивалю та «СінeМарт» – найбільший в світі ринок копродукції для кінопроектів.

Ігор Подольчак – художник, лауреат 23 міжнародних виставок, провів 26 персональних виставок, брав участь у 150 групових. Його твори представлені у колекціях 26 музеїв світу.

Організатори фестивалю анонсують український фільм таким чином: «Las Meninas є роботою знаного українського художника Ігоря Подольчака. Його мистецький досвід відчувається від першої до останньої сцени стрічки. Майже магічна візуальна частина насичена ремінісценціями з натюрмортів 18-го століття, музика і звук поглинають глядача та дають йому відчуття безпосередньої участі у цьому візуальному переживанні. За незначними побутовими діями відкривається клаустрофобічна ситуація в родині, де хворий син тероризує своїми примхами батька, матір та сестру. Хоча присутність сина є прихованою, але ж його вплив є тотальним. Дивитися цей фільм – отримувати справжнє та невідоме переживання».

Телекритика