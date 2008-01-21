Фельдман розширює експозицію Харківського музею

Cьогодні в Харкові відбулася урочиста передача Міжнародним добродійним фондом "Фонд Олександра Фельдмана" у дар Харківському художньому музею творів всесвітньо відомих художників ХХ століття - Пікассо, Міро, Матісса і Далі.

Колекцію музею поповнять п`ять нових експонатів: 1) Сальвадор Далі. Рай XXVIII. Святий Петро і Данте. (Ілюстрація до "Божественної комедії" Данте). 1962 рік; 2) Анрі Матісс. Равлик. 1953 рік; 3) Жоан Міро. Літографія II. 1975 рік; 4) Пабло Пікассо. Два персонажі. 1954 рік; 5) Пабло Пікассо. Клоун та акробат. 1954 рік. Всі вони є оригінальними кольоровими літографіями.

Автентичність кожної роботи підтверджена власноручним підписом автора, а також прикладеним сертифікатом, який оформлений відповідно до міжнародних стандартів. На думку мистецтвознавців, такі роботи існують у дуже обмеженій кількості, є самостійні витвори мистецтва і високо цінуються на артринку.

Художники, роботи яких даруються музею, представляють такі відомі напрями образотворчого мистецтва ХХ століття, як кубізм (Пікассо), фовізм (Матісс) і сюрреалізм (Міро і Далі). Усі вони зробили величезний вплив на становлення сучасної європейської художньої культури і входять у коло її знакових фігур.

Про свій намір подарувати Харківському художньому музею твори знаменитих художників-авангардистів Олександр Фельдман оголосив на презентації міжнародної виставки "Шагал та інші", що проходила минулого року в галереї "АВЕК". На підтвердження своїх слів тоді ж він передав музею одну з робіт Марка Крокувала.

Дана акція проводиться у рамках програми "Спадщина", яка реалізується Фондом Олександра Фельдмана з 2004 року. Одним з її напрямів є надання допомоги музеям України в поповненні їх колекцій творами відомих представників світового мистецтва.

Раніше Харківський художній музей, крім роботи Крокувала, одержав у дар від Фонду велику підбірку предметів японського традиційного мистецтва з особистої колекції Олександра Фельдмана, а також експозиційне устаткування.

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