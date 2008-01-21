Руслана поїде на церемонію ”Греммі”

На врученні однієї з найпрестижніших музичних премій "Греммі" Руслана засвітиться в ложі VIP-гостей.

На 50-ту церемонію нагородження українську співачку запросив один з найтитулованіших RNB-співаків Америки T-Pain, який цього року претендує одразу на чотири номінації.

Познайомилися музиканти на одній зі студій в Маямі, де Руслана записувала новий альбом. З того часу їх пов`язують теплі та дружні відносини.

Тривале спілкування з українкою у вечір першого знайомства надихнуло T-Pain`а написати слова до нової мелодії, які він не міг придумати вже тривалий час.

"Ця мелодія постійно жила у мене всередині, але я не міг підібрати потрібні слова. Я був зачарований її очима та енергетикою", - згадує RNB-співак.

Після цього випадку T-Pain вважає Руслану своєю музою.

ТаблоІD