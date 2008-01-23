”Допоможімо сільській бібліотеці” (акція)

На Волині розпочалася акція „Допоможімо сільській бібліотеці". У її рамках обласна колегія управління культури і туризму звернулася до органів місцевого самоврядування, підприємств і установ, політичних партій і громадських організацій, меценатів і спонсорів долучитися до акції, здавши на пункти збору літературу для сільських бібліотек.

Як передає кореспондент УНІАН, пункти збору книжок для сільських бібліотек діють у м. Луцьку при кожній бібліотеці. У районних центрах і містах Волині можна віддати книги в центральні бібліотеки, які розподілять їх між сільськими книгозбірнями.

У рамках такої ж акції в попередні роки волиняни активно здавали чимало літератури з різних галузей знань, довідники, підручники. Так, протягом 2006 року в рамках акції „Допоможімо сільській бібліотеці" через обласні бібліотеки передано для сільських 4,3 тис. примірників книг, у 2007 році – 3,5 тис.