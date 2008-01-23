Зірку фільму «Горбата гора» знайшли мертвим

Австралійський актор Хіт Леджер (Heath Ledger) знайдений мертвим у своїй нью-йоркській квартирі на Манхеттені, повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Тіло актора знайшла у вівторок його дімпрацівниця. Поліція поки не розкриває будь-яких подробиць смерті Леджера. Тим часом, за даними агентства Associated Press, актор міг померти від передозування якихось медичних препаратів, які були знайдені біля його тіла.

28-річний Хіт Леджер прославився завдяки фільму "Горбата гора" Енга Лі про ковбоїв-гомосексуалістів, де він зіграв одну з головних ролей. Зйомки в цій картині принесли йому номінації на "Оскар" і "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль. Крім того, Леджер зіграв у таких стрічках як "Патріот", "Історія лицаря", "Брати Грімм", "Казанова" і "Бал монстрів".

Хіт Леджер був заручений з актрисою Мішель Вільямс (Michelle Williams), з якою розлучився у вересні 2007 року. Від Вільямс у актора залишилася дворічна дочка Матільда Роуз (Matilda Rose).