Фільми, дубльовані українською, треба показувати без ПДВ

Міністерство культури і туризму України пропонує звільняти від податку на додану вартість послуги з демонстрування фільмів, дубльованих державною мовою.

Про це йдеться в звіті Мінкультури і туризму (МКТ) щодо організації виконання рішення Конституційного Суду України про обов`язкове дублювання 100% фільмів у прокаті українською мовою.

Як повідомляє прес-служба МКТ, останнім часом в засобах масової інформації розгорнулась дискусія стосовно введення в дію 24 грудня 2007 року рішення Конституційного Суду України, пов’язаного з трактуванням статті 14 Закону України “Про кінематографію”.

За інформацією профільного міністерства, практично всі загальнонаціональні телевізійні канали відповідним чином відреагували на ситуацію, пов’язану з введенням в дію нових правил щодо розповсюдження в Україні фільмів іноземного виробництва. До МКТ почали надходити звернення як дистриб’юторів, так і демонстраторів фільмів, в яких висловлюється стурбованість щодо зменшення валових надходжень від кінопоказів та зростання кількості піратських кінокопій на ринку домашнього відео.

Окрім того, деякі дистриб’ютори скаржаться на недостатність повноцінної матеріально-технічної бази в Україні щодо реалізації норми закону.

МКТ інформує про те, що вживає відповідних заходів для організації виконання рішення Конституційного Суду. Зокрема, з метою стимулювання показів фільмів іноземного виробництва, дубльованих українською мовою, на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України внесено пропозиції щодо звільнення від податку на додану вартість послуги з демонстрування фільмів, дубльованих державною мовою, та відшкодування витрат на субтитрування фільмокопій в оригінальній версії високохудожніх, експериментальних фільмів іноземного виробництва (так зване артхаузне кіно), демонстрування яких здійснюється в кількох фільмокопіях.

В Національному центрі О.Довженка введена в дію перша черга студії по дублюванню, озвученню, субтитруванню фільмокопій. Розпочали роботу ще три студії по дублюванню та озвученню фільмів. Крім того, в Національному Центрі О.Довженка створюється технологічний цикл з обробки кіноплівки та тиражування фільмокопій, їх субтитрування та переведення на інші носії, який буде введено в дію в 1 кварталі поточного року, повідомляє Мінкультури.