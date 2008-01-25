«Магдалину, що кається» ” Тиціана продано за 4 мільйони доларів (фото)

Картина "Магдалина, що кається", пензля Тиціана продана в четвер на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку за 4 мільйони доларів, що відповідає нижній межі естимейта цієї роботи.

До початку торгів полотно, що зберігалося останні роки в приватній колекції в Японії, організатори аукціону розраховували продати за 4-6 мільйона доларів. Покупець Тиціана був не присутній особисто на торгах, а робив ставки по телефону.

Роботи Яна Брейгеля Старшого і Якопо Тінторетто, які планувалося продати в ході аукціону робіт старих майстрів у Нью-Йорку за 3 мільйони доларів кожна, не викликали інтересу покупців і були зняті з торгів.

У той же час теракотова скульптура Донателло "Мадонна Сан Феліче" (San Felice Madonna) пішла з молотка за 5 мільйонів доларів без урахування премії продавця – перевершивши на мільйон доларів найоптимістичніші передаукціонні прогнози.

Вид Темзи пензля Каналетто був проданий за 1,8 мільйона доларів – у два рази вище за верхню межу естимейта. А портрет жінки роботи Лукаса Кранаха Старшого, який розраховували продати за 2 мільйони доларів, у результаті був куплений за 4,5 мільйона доларів. Ще одна робота Карнаха пішла з молотка за 3,6 мільйона доларів – трохи вище за верхню межу естимейта.

Не дивлячись на те, що частину лотів так і не знайшли своїх покупців, а деякі картини були продані дешевше очікуваного, об`єм продажів, повідомили в Sotheby`s, перевищив 100 мільйонів доларів без урахування комісій. На таку ж суму були реалізовані лоти на аукціоні робіт старих майстрів у Нью-Йорку в січні 2007 року.

Lenta.ru