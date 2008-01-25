До ювілею Полтавської битви буде знято два кінофільми

До ювілею Полтавської битви буде знято два іміджеві фільми - власне про битву і в цілому про Полтаву.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавського міськвиконкому.

За їхніми даними, на створення першого з них „Фондом 300-річчя Полтавської битви” виділено 19,5 тис. грн. За словами постановника фільму Олега МІНГАЛЕВА, фільм буде готовий до середини літа. Зараз відбувається відбір акторів і костюмів.

Натурні зйомки почнуться в травні.

До жовтня обіцяє впоратися зі своїм фільмом і відомий режисер Микола БУРНОС.

Він зніматиме про Полтаву. Для росіян зроблять дубляж, для решти - англомовні титри. Постановник хоче навіть презентувати фільм на якомусь з кінофестивалів. «Все це - для того, щоб зацікавити іноземців історією і культурою Полтави. Фінансові витрати на створення стрічки становитимуть 150-180 тисяч гривень», - сказав представник прес-служби.

Нагадаємо, 300-річчя Полтавської битви святкуватиметься в 2009 році.