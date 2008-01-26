Абдулова посмертно нагородили ”Золотим орлом”
14:46, 26 січня 2008Культура
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За "Кращу чоловічу роль другого плану"
Актора Олександра Абдулова посмертно удостоїли кінопремії "Золотий орел".
Абдулов одержав премію в номінації "Краща чоловіча роль другого плану" за роботу у фільмі "Артистка" режисера Станіслава Говорухіна. Його конкурентами в цій номінації були Леонід Броньовий ("Прості речі") і Дмитро Дюжев ("Подорож з домашніми тваринами").
Уже відомо, що лауреатом у номінації "Краща жіноча роль другого плану" стала Марія Аронова, "Артистка", що також зіграла в кінострічці.
Премія за "Кращу операторську роботу" дісталася Володимиру Клімову (серіал "Ленінград"). Крім того, кіноакадеміки нагородили Лору Каріну в номінації "Краща робота художника з костюмів" за фільм "Монгол".
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