Абдулова посмертно нагородили ”Золотим орлом”

Актора Олександра Абдулова посмертно удостоїли кінопремії "Золотий орел".

Абдулов одержав премію в номінації "Краща чоловіча роль другого плану" за роботу у фільмі "Артистка" режисера Станіслава Говорухіна. Його конкурентами в цій номінації були Леонід Броньовий ("Прості речі") і Дмитро Дюжев ("Подорож з домашніми тваринами").

Уже відомо, що лауреатом у номінації "Краща жіноча роль другого плану" стала Марія Аронова, "Артистка", що також зіграла в кінострічці.

Премія за "Кращу операторську роботу" дісталася Володимиру Клімову (серіал "Ленінград"). Крім того, кіноакадеміки нагородили Лору Каріну в номінації "Краща робота художника з костюмів" за фільм "Монгол".

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