Національний прапор України святкує день народження

Рівно шістнадцять років тому Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Національним Прапором України.

Державний Прапор - один з трьох офіційних державних символів, що символізує суверенітет держави. Прапор України має вигляд двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. У серпні 2004 року Президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня державного прапора України, який святкують 23 серпня.

5 канал